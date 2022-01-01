Thierry PIESVAUX

L'expérience et la motivation à mettre à la disposition d'une entreprise.
Entreprises
GENIEZ SOCIETE D'ADMINISTRATION DE BIENS
- CHEF COMPTABLE
1987 - 2014SUIVI ET CONTRôLE DE L'ENSEMBLE DE LA COMPTABILITE GENERALE ET AUXILIAIRE DE TROIS SOCIETES (DEUX SA ET UNE SARL) ET DE DEUX SCI IMMOBILIèRES SUR LOGICIEL SAGE.
ETABLISSEMENT DE TOUTES LES DECLARATIONS FISCALES ET SOCIALES, LIASSE FISCALE.
RELATION DIRECTE AVEC LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET ORGANISMES FINANCIERS, GESTION DES CONTROLES FISCAUX ET SOCIAUX.
RECRUTEMENT DU PERSONNEL ET RELATION AVEC LES SOCIETES DE PERSONNELS INTERIMAIRES.
ETABLISSEMENT DES CONTRATS DE TRAVAIL, BULLETINS DE SALAIRES ET DECLARATIONS SOCIALES.
GESTION RELATIONNELLE ET ADMINISTRATIVE:NOTES,COURRIERS,ENTRETIENS INDIVIDUELS ET SOLDE DE TOUT COMPTE.
JURIDIQUE : PREPARATION DES TEXTES DES RESOLUTIONS, ETABLISSEMENT DES CONVOCATIONS POUR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION, POUR LES ASSEMBLEES GENERALES ET FINALISATION DES PROCèS VERBAUX D'ASSEMBLEES GENERALES.
ABAC
- COMPTABLE CONFIRME
1981 - 1987TOUS TRAVAUX COMPTABLES ET FISCAUX DE DIFFERENTES SOCIETES POUR CLIENTS DIVERS (SECTEUR DU BâTIMENT, SECTEUR DE LA RESTAURATION, ARTISANS, ETC...) SUR LOGICIEL CEGID.
DIVERSES
- DIVERS POSTES CDD ET INTERIM
1978 - 1981DIVERS POSTES CDD,INTERIM ET EN FORMATION EN COMPTABILITE (CABINET EXPERTISE COMPTABLE)