Thierry PINEAU

TECHNICIEN SUPERIEUR

en ELECTROTECHNIQUE



FORMATION :



Diplômes : - 2001 : BTS Electrotechnique au lycée Saint jean Baptiste de la Salle à Nantes.



Projet BTS : Automatisation et rénovation dun Système de levage.



- 1999 : Baccalauréat STI (Sciences et Technologie Industrielles, option électrotechnique, avec mention

Assez bien, au lycée Saint Gabriel, St Laurent/Sèvre).



- 1995 : Brevet des collèges (Collège St Gabriel).



Langues : - Anglais et espagnol : bonnes connaissances.



Informatique : - connaissance sur les logiciels NS designer et CX programmer de OMRON, Proface, Télémécanique, Word et Excel.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :



- De 2005 à 2021 : 16ans :IXAPACK à Evrunes (Mortagne sur Sèvre)

Responsable du montage et mise en route dans le secteur du pesage





- De 2001 à 2005 : 4ans et 1 mois :IXAPACK à Evrunes (Mortagne sur Sèvre) Electromécanicien monteur et mise en route chez le client dans le secteur du pesage.



- ETE 2001 : 1 mois :FIMEC au Pin en Mauges Câbleur N3 E2 C225 (intérim ADIA).



- ETE 2000 : 2 mois :IX MANU à Evrunes (Mortagne sur Sèvre)

Electromécanicien.



- Juin 2000 : 6 semaines :IX MANU à Evrunes (Mortagne sur Sèvre)

Stage de fin de première année de BTS.

B.E automatisme.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :



- Permis B.

- Pratique le football à lA.S Puy Saint Bonnet.

- Dégagé des obligations militaires.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Montage

Maintenance

Mécanique

Amélioration continue

Gestion de projet