Thierry RAPP

DOMAINES DE COMPETENCES





Management- Ressources Humaines :



- Mise en place de stratégies commerciale, financière, ressources humaines, logistique et qualité.

- Relations CACs, Experts Comptables, Banques, Assurances, Avocats, …

- Recrutement et formation du personnel. Gestion du personnel (contrats, payes, etc…)

- Gestion des représentants du personnel, comités d’entreprise et syndicats (réunions mensuelles, négociations annuelles obligatoires, consultations diverses, élections, …). Président de comité d’entreprise. Connaissances en droit local Alsace/Moselle.

- Négociation et mise en place d’accords d’entreprise, notamment « 35 heures », « seniors », « égalité professionnelle H/F ».





Contrôle de gestion:



- Mise en place et suivi de tableaux de bord et de reportings mensuels.

- Analyses des coûts et des écarts par rapport aux budgets, des marges et des stocks.

- Détermination et suivi de prix de revient.

- Mise en place et contrôle de procédures administratives, comptables et financières.

- Analyses de productivité, de coûts de non qualité.

- Consolidations

- Fusion/absorption





Finance/Comptabilité:



- Etablissement et suivi de la comptabilité générale, analytique et budgétaire.

- Gestion de trésorerie.

- Etablissement, contrôle et consolidation des bilans, comptes de résultats des sociétés françaises. (2 à 5 sociétés : Holding et filiales)

- Déclarations fiscales, sociales et douanières.

- Contrôles fiscaux, URSSAF et MSA.





Informatique:



- BSI : Mise en place des modules COMPTA/PROD/LOGISTIQUE/GESCOMM/IMMO avec le concours de consultants BSI.

- SAP/R3 : Mise en place des modules FI/CO/MM/PP/SD avec le concours de consultants SAP et de services informatiques internes. Connaissances de BI (Business Intelligence)

- Maîtrise des logiciels WORD-EXCEL-POWERPOINT

- Mise en place de réseaux et gestion de serveurs.









Qualité/Logistique/Production:



- Mise en place de contrôles qualité, d’actions correctives, de tableaux de bord de suivi qualité.

- Préparation et suivi d’audits qualité : ISO 9001 - IFS

- Gestion de stock en flux réel et tendu, avec stockeurs dynamiques et rotatifs type KARDEX et de systèmes prépack type SAVOYE.

- Négociation et mise en place de contrats avec fournisseurs et transporteurs.

- Etude et mise en place de process d’ordonnancement, production et logistique.





Langues :



- Allemand : lu, écrit, parlé (Bilingue) – TOEIC : 945

- Anglais : lu, écrit, parlé (Bon niveau) – TOEIC : 785

- Dialecte Alsacien : parlé



