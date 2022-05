Thierry RAVIER

- Compétences managériales:

Recruter, former, accompagner, recadrer, donner de l'autonomie aux équipes commerciales,techniques et administratives dans le cadre des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

Faire vivre le concept, la charte et les valeurs de l'Entreprise(de la PME au Grand Groupe).

Être exigent, donner du sens aux engagements.

Récompenser, promouvoir les talents.



- Compétences commerciales:

Vendre et faire vendre.

Marketing, merchandising.

Animer un réseau retail.

Négocier et vendre auprès des professionnels, des particuliers et des prescripteurs.

Former aux techniques de vente.

Foires, salons.

Développer de l'image de marque de l'entreprise (inauguration etc.).



- Expertise complémentaire, gestion , organisation:

Stratégie de centre.

Concevoir et piloter un plan d'action commerciale.

Optimiser,gérer une agence de négoce ou un magasin en fonction du compte d'exploitation et des indicateurs de performance.

Produire en atelier

Gérer la logistique de préparation et de livraison.

Promouvoir et accompagner le changement.

Ouvrir et ré-ouvrir un magasin en mode projet.



- Périmètre d'activité : jusqu'à 8 K€ 40 personnes.



Je me suis perfectionné sur les logiciels Excel et Word pour une meilleure utilisation des statistiques et de leur présentation sous forme de reporting.

"Anglais commercial" également.



Mon objectif : capitaliser sur mes compétences, continuer à me former, au profit d'un nouveau challenge - direction de centre de profit, animation de réseau commercial , directeur adjoint de PME PMI

Ma différence:

- échanger et convaincre à tout niveau

- accompagner le développement commercial, les équipes grâce à mon écoute et ma rigueur

- m'adapter, apprendre, réagir.

Mobilité géographique : Grand Ouest, Centre, Pays de La Loire, Sud-ouest, Sud région parisienne



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Négociation

Management