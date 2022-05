Thierry RAZON

Les études suivies en cours du soir, ont confirmé le choix de ma reconversion en génie-civil. J'ai acquis une plus grande capacité de travail et aussi d'organisation pour valider mes partiels et respecter les contraintes de l'entreprise.

Je souhaiterai appliquer mes compétences en ingénierie.



Mes compétences :

CAO-DAO: maitrise d'autocad, armacad

Acquis: séisme (eurocodes 8), mécanique des sols

Acquis: constructions métalliques (eurocode 3,4),

Plan de coffrage et d'armatures

Plan de structure métallique

Acquis: béton armé (eurocode 2), béton précontrain

Calcul: connaissances advance design,arche,ROBOT