Sylvain TOUCHARD

Dynamique, motivé, perfectionniste et efficient, je me donne à fond pour remplir mes objectifs professionnels tout au long de l'année. De nature sociale sympathique mais pragmatique, j'aime progresser et travailler en équipe pour mener le groupe de travail jusqu'à la réalisation des objectifs fixés. Je continue également à me former dans le domaine des matériaux métalliques pour être en mesure d'apporter des connaissances complémentaires à mes compétences actuelles en mécanique.

J'aime particulièrement apporter mes compétences dans le but d'améliorer des processus /systèmes techniques et humains existants.



Je suis à recherche d'une entreprise me proposant un poste stable et longue durée dans le lequel je pourrais m'investir à fond. Je souhaite également mettre de plus en plus l'accent sur le management/gestion d'équipe et prendre du recul par rapport à la phase d’exécution des projets.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Six Sigma

STATISTICA

SQL

Minitab

Microsoft Office

Adobe première Pro CC

AutoCAD

Rendering

Matériaux

Photoview 360

Expertise technique

Traduction anglais français

SolidWorks

Amélioration continue

Enseignement universitaire

Analyse fonctionnelle

Formation professionnelle

Analyse statistique

Management

Analyse technique

Maintenance informatique

Microsoft Windows Server

Autodesk showcase

Autodesk inventor

Autodesk vault pro

Webmaster

Musique