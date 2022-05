Thierry RÉAUBOURG

Véritable "mordu" de voitures, je sévis dans la presse automobile depuis plus de 20 ans.



Embauché par le journal AUTO PLUS comme maquettiste (mise en page), dès l'obtention de mon Brevet Technicien de dessinateur-maquettiste en 1989, je me suis peu à peu orienté vers le métier de journaliste, mes connaissances et ma passion pour l'auto ayant suscité l'intérêt du Rédacteur en Chef de l'époque.



Ma carrière d'essayeur a ainsi débuté en 1999, toujours au sein de la rédaction d'AUTO PLUS. Ce métier m'a depuis permis de tester tout ce qui possède quatre roues et un volant, me forgeant ainsi une solide expérience dans le domaine. Expérience doublée de multiples contacts auprès des principaux acteurs du secteur, constructeurs en tête. La périodicité (hebdomadaire) du titre et l'actualité en constante ébullition du monde automobile m'ont pour leur part appris à travailler vite et à développer mon esprit de synthèse.



Depuis janvier 2010, je collabore régulièrement en tant que journaliste-essayeur indépendant sur la TNT pour D8 (émission Direct Auto). Une autre facette du métier !



Avec d'anciens collègues "Autoplussiens" fêlés comme moi de voitures des années 70 à 90, nous avons créé en 2010 le magazine "Youngtimers" (mensuel) consacré à ces autos qui sortent peu à peu de l'occasion pour entrer dans le domaine de la collection. Une nouvelle aventure !



Je collabore par ailleurs de temps en temps pour le magazine Auto Moto et pour le site web Caradisiac. Et avec tous ceux qui le souhaitent, en fonction de mes disponibilités !



Mes compétences :

Articles

Automobile

Presse