Thierry REMON

Responsable de deux centres de profits à Bordeaux et à Périgueux.

Manager de l'année 2011.

Management opérationnel d'une équipe de 12 personnes : (force de vente et équipe chantier).

Management de la sécurité et de la conformité des chantiers dans le cadre de la délégation de chef d'Agence.

Respect et application des règles éthiques et de contrôle interne de l'entreprise.

Développements des compétences de l'équipe.

Gestion financière opérationnelle, encaissement, facturation, respect des budgets.

Management et animation d'un reseau de clients très diversifiés (importante clientèle en Promotion Immobilière).



Mes compétences :

Management commercial

Fermetures Industrielles

Portes automatiques

Ingénieur commercial

Chef d'Agence

Chef des Ventes

Maintenance tertiaire

Responsable d'un centre de profit