Thierry REMOND

Analyste programmeur de formation, j'ai exercé ma carrière dans le monde de la télévision par câble (vidéocommunication) et plus exactement dans la construction des réseaux (aussi bien au niveau électrique qu'au niveau Génie Civil)



Tout d'abord concepteur de réseaux à LYON (L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE) puis technicien « mesures réseaux » (un métier qu’il a fallu inventer) j’ai ensuite basculé du coté des câblo-opérateurs. En premier lieu à Antibes (RESEAUX CABLES COTE D’AZUR) où j’exerçais le rôle de responsable technique puis en région parisienne à NC NUMERICABLE et enfin NOOS.

Sociétés pour lesquelles mes postes ont évolué au gré des réorganisations successives. Coordinateur de travaux (génie civil et câblage) chargé de projets, responsable de la planification sur primavera et de reportings…

Depuis 20 ans, dans chacune de ces sociétés j’ai utilisé mes aptitudes en programmation, en analyse de situation, en relationnel pour organiser et optimiser au mieux mon travail et celui des autres.



J'ai quitté le milieu du câble en 2007 et après une expérience de près d'un an et demi dans la fonction publique territoriale (responsable de l'entretien et des travaux en régie de la voirie de la Ville de Montmorency) j'ai intégré la société MI-GSO en tant que consultant en planification et contrôle de coûts jusqu' à fin 2016



2017 une nouvelle aventure commence chez TCS...



