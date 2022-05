Depuis le 4 février 2000 Thierry RENARD à implanté son entreprise « COUVERTURE EN CHAUME » au cœur de la Brière où il a acquis son expérience dans la pure tradition Briéronne.



Aujourd’hui, il diffuse son savoir faire sur toute la France et le territoire Européen dans le respect des recommandations techniques prescrites par l’Association des Chaumiers de France



On connait bien les chaumières qui font partie de notre patrimoine, mais en associant les matériaux « CLASSIQUES » tels que le bois, le verre et le zinc anthracite au chaume, Thierry RENARD satisfait les exigences de la durabilité et celle de l’interaction entre l’édifice et le paysage pour le privé et le public.



LES PERSPECTIVES

 Les nouvelles perspectives pour l’entreprise est de développer le marché du neuf afin de redonner au chaume une image un peu plus moderne tout en gardant ses valeurs intrinsèques.

 Apporter des solutions en termes de sécurité d’incendie.

 Faire connaitre le métier de couvreur en chaume à travers des stages et formation.



