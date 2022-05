Thierry RÉOCREUX

Tournée mondiale danse et musique avec la Cie Azanie.

Concerts et festivals avec Réo (album "T'Réo" chansons musique du monde).

Dernier album de Réo pour enfants "La Mouchenillaraignéefourmi" avec un des labels d'Harmonia Mundi.

En préparation un nouvel album pour enfants (2013) et un album orienté chansons, jazz, classique et musique du monde pour (2013 - 2014).

Le nouvel album 2013 de Réo pour enfants "Les amis de la Mouchenillaraignéefourmi" (Harmonia Mundi) arrive ce mois de novembre, pour écouter quelques extraits c'est sur la page internet :

http://www.reomusic.fr/Pageslesamis/Albumlesamis.html

https://www.facebook.com/ReoChansonsPourEnfantsEtLaMouchenillaraigneefourmi?ref=hl

http://www.myspace.com/thierryreocreux

http://www.shadow-electronics.com/testimonial.html?id=240

http://www.savarez.fr/musiciens/reo.html



Sortie nationale du nouvel album de Réo "Je cuisine avec Réo et la Mouchenillaraignéefourmi" (Harmonia Mundi) le mardi 27 janvier 2015 avec le "Concert sucré" 31 janvier 2015 boutique "Harmonia Mundi" de Lyon d'autres dates partout en France !

http://www.reomusic.fr/Pageslesrecettes/ReochansonspourenfantsjecuisineavecReo.html

https://www.facebook.com/ReoChansonsPourEnfantsEtLaMouchenillaraigneefourmi?ref=hl



Mes compétences :

Réactivité

Compositeur

Interprète

Chanteur

Musique

Artiste

PAO

Bassiste

Musicien

Auteur