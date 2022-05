Thierry RETRAIN

Directeur R&D - DSI - Urbaniste - CTO/COO



Banque et Finance (Credit, asset Management...), Gestion transverse (GRH, Comptabilité, Gestion d'affaires...)



· Expérience de management d’équipes importantes dans le cadre de projets d’urbanisation importants

. Expertise en Software factory (full cycle responsabilité)

· Pluridisciplinarités techniques, et fonctionnelles dans un contexte international réglementé

· Industrialisation de départements informatiques

· Démarche qualité permanente (certification NF et CMMi)

· Responsabilité de cycle entier de production informatique

. Expérience de mise en place de département MOE offshore (Maghreb et Inde)

. Urbanisation d'offres et de systèmes : implémentation SOA,(JAVA/J2EE, MVC...), méthode agile (SCRUM).



Résumé de carrière : 20 ans d'expérience



1986 : Crédit du Nord - Chef de projet - Informatisation MONEP

1990 : ARES : Chef de projet puis Chef de produit gamme ARCOLE 12 personnes)

1997 : Bouygues Telécom : responsable domaine "activation mobiles" (10 personnes)

1998 : Linedata services : Directeur Technique - Toutes opérations techniques (études, production, hardware, offres, intégrations, support, qualité) encadrement jusqu'à 120 personnes

2006 : SunGard - Decalog : VP Software Development (50 personnes)

2007 : SGCIB (Société Générale) : Responsable adjoint Application Transverses (Payments, Swift, Collateralisation...) (100 personnes).

2010 : SGCIB (Direction ITEC) : Responsable Resources staff Plan et IT urbanisation

Arcole

Bâle II

CMM

CMMI

Directeur projets

directeur technique

DSI

EKIP

Expert

IAS

Offshore

Oracle

Technique

Urbaniste