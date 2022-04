François PUECH

En charge des systèmes de développements de mon entreprise, je supervise une équipe de 6 personnes assurant le bon fonctionnement de notre cinquantaine de serveurs (UNIX, Linux, Windows), de nos plus de 300 environnements (ORACLE, J2EE) et des 200 postes utilisateurs.



Mon équipe intervient aussi en clientèle pour les besoins de nos clients (consulting technique, installation, tunning...)



J'interviens aussi en tant qu'architecte technique sur nos solutions ORACLE / J2EE et en tant qu'expert performance sur différents types de problématiques (systèmes, bases de données, serveurs J2EE, applicatives). A ce titre, j'ai déjà participé à plusieurs benchmarks sur le site d'IBM à Montpellier (ORACLE / AIX).



J'ai aussi en charge la définition du budget et de la stratégie de notre SI.



Depuis 2 ans, j'interviens aussi au titre de RSSI local du groupe.



Compétences Techniques:

• Systèmes: Unix (AIX, Solaris), Linux, Windows

- Base de données : expert ORACLE (toutes versions jusqu'à 11g)

• Langages de programmation : Java, Visual Basic, SQL, PL/SQL, Pro*C, Java, shell, Perl, Clojure, HTML, PHP, CSS

Langues:

- Anglais courant



Mes compétences :

Oracle

Unix/Linux

Java/j2ee

Oracle Forms

Shell Unix

Visual basic

HTML

CSS

Pl/sql

Perl

SQL

C

PHP

Cubase

Adobe première

Windows

Réseaux informatiques

Sécurité informatique

J2ee

Unix