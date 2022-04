François PUECH

Chapitologue depuis 1977 , bamboutier depuis 1993 ,créateur et seul fabricant au monde des mâtures bambou pour chapiteaux, homologuées depuis 1998,

Le véhicule est crée pour amener la connaissance du bambou en occident, les chapiteaux accueillent chaque semaine des milliers de personnes au cours d'événements privés et publics, ou chacun découvre une autre facette de cette plante, celle de la résistance mécanique liée à une esthétique remarquée.

De là à faire admettre une filière bambou pour l'Europe, pour inventer un avenir à cette plante, tant pour l'industrie en tant que matière première ( plasturgie, composite, construction, pharmacologie, cosmétique, carburant, combustible, alimentaire...) que pour l'agriculture comme diversification bénéfique, égalementpour les propriétés dépolluantes extraordinaires de cette plante pour l'eau, l'air et les sols...il n'y a plus qu'un pas à franchir!

Mes compétences :

Expert en bambouterie générale