Ingénieur de formation en "Science des Matériaux" , mon parcours s'est déroulé à l'école nationale supérieure de Céramique, l'E.N.S.C.I.



Je me définis comme une personne ouverte, polyvalente, motivée par l’apprentissage et les challenges.

J’ai façonné mon parcours de manière à découvrir et explorer au maximum les aspects du métier d’ingénieur. Je me suis donc confronté à autant de problématiques différentes que possibles, de l’optimisation de procédés jusqu’aux mécanismes fondamentaux de la matière en passant par des problématiques de qualités et de développement. Cela m’a permis de prendre conscience de l’importance de l’interdisciplinarité, de la polyvalence, et d’aborder tout sujet selon une vision globale et équilibrée.



Si cette brève présentation vous interpelle un tant soit peu, n'hésitez donc pas à me contacter, je serai ravi de revenir vers vous pour vous convaincre de la pertinence de mon profil.



Très cordialement



François Puech