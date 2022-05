Thierry REVERT

Revert Thierry

Disponible



Chef de projet confirmé, je travaille depuis plus de 10 ans sur l'industrialisation de produits injectés à forte valeur ajoutée, injection, montage, assemblage de plusieurs composants et cela dans différents secteurs d'activités exigeants : médical, cosmétique, automobile, ménager. Aujourd'hui je cherche à découvrir de nouveaux développements produits.



Toujours à l’écoute du client, j'ai pu démontrer mes aptitudes a dynamiser des équipes grâce à un très bon relationnel et à conduire des projets tout en faisant preuve de créativité, d'autonomie et d'implication, en ayant toujours à l’esprit les exigences clients en terme de QCD.



Les responsabilités qui me sont confiées depuis plusieurs années en recherche et développement durant mon parcours professionnel, m'ont permis d'acquérir une très bonne assise technique, et une parfaite autonomie dans la démarche projet en relation avec les différents services : achat, commercial, qualité, bureau d’étude, industrialisation, pour des projets dans leurs globalités.



Ma forte motivation, mon esprit de synthèse, mon sens de l'organisation, mes qualités techniques, relationnelles, mon ouverture vers de nouvelles technologies, ainsi que la maîtrise des outils pour le management de projets, sont mes principaux atouts. C'est dans ce cadre en tant que chargé de projets, que je souhaiterai vous apporter mes compétences.



La perspective d'évoluer au cœur d'une entreprise leader, dans un environnement de grande compétitivité au même titre que de travailler au sein d'équipes motivées où les rapports humains jouent un rôle important dans les performances de l'entreprise sont des facteurs déterminants de ma démarche.



Mes compétences :

Calcul de structure

Conception

Gestion de projets

Matière plastique

Outillage

Plasturgie

Simulation

Soudure