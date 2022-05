Thierry REYNEN

30 ans d’expérience dont 1 en informatique



Apres une premiere experience dans l'Electrotechique :



Chef de projet bureau d'etude (1 an)

Adjoint technique (dans milieu hospitalier)(1 an)

Chef de projet Automatisme (3 ans)

Differentes missions en France et a l'Etranger (1 an aux USA)

Charges d'Affaires Electrotechnique (1 an)



Reconversation dans l'informatique - SSII

depuis 15 années



COMPETENCES FONCTIONNELLES

•Domaine fonctionnelle (Energie, Comptabilité, Facturation, Stock, Bancaire, Médical…)

•Intégration de Progiciels

•Coordination et pilotage de projets (Gestion de la sous-traitance)

•Soutien fonctionnel et support technique (Diagnostic, proposition d’amélioration)

•Conception et réalisation d’applications décisionnelles

•Dossiers de spécifications fonctionnelles et techniques

•Tests, Recettes, Qualification et Intégration

•Coordination services Etudes, Exploitation, Intégrateurs externes

•Conception et réalisation d’applications (Banque, Aéronautique, Services)



Mes compétences :

Décisionnel

Domotique

Gestion de projet

Mac OS

UNIX

Oracle

DB2

Business Objects

IBM OS/390

HP Hardware

CICS/ESA

XML

TSO

SHELL

MVS

JavaScript

IBM VisualAge Pacbase

C Programming Language

Ascential DataStage

Tuxedo

Sybase

Linux

WebLogic Enterprise Application Server

Quality Control

PVCS

Navision

Microsoft Windows

Microsoft Project

IBM WebSphere

HTML

FOCUS

ETL

COBOL

Apache WEB Server

Web Services

WAS WEBLOGIC

Teradata

Spitab

SQL

PACTABLE

Oracle Pro-C

Oracle PL/SQL

Oracle 9

OPEN OFFICE

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Microsoft Internet Information Server

Microsoft FrontPage

HP-UX

Gardian

Front office

Framework

Embedded C

DATAWAREHOUSE

Citrix Winframe

Arbor BP

Active Server Pages

HP Quality Center