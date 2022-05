Repreneur d'une imprimerie de Labeur en 2001, je poursuit mon parcours professionnel comme responsable clientèle et directeur des achats dans une société de négoce a la conquête de marché plus important et plus varié.



J’ai développé les activités de l’entreprise en proposant une offre plus large avec une augmentation du chiffre d'affaires global de 20% et une augmentation de la marge dégagée par une recherche de nouveaux partenaires et une optimisation des coûts de fabrication.



Autonome, sérieux et polyvalent, en lien direct avec la clientèle pour conseiller, étudier, proposer... et participer activement au développement de l’entreprise.



Aujourd'hui actif au poste de chef de projet et responsable des essais avant mise en production des blotteurs, touches à sentir et packaging pour des clients prestigieux, LVMH, Chanel, Guerlain, Yves saint Laurent, Dolce Gabbana, Dior, Paco Rabanne, Givenchy, Kenzo, à l'imprimerie CARESTIA, plateforme internationale du group" Arcade Beauty", spécialiste de l’échantillonnage.



Mon objectif s'oriente maintenant vers de nouveaux horizons pour développer d'avantage mon réseau et m'épanouir de part mes connaissances sur des postes étendus et variés que vous pourriez me proposer.



En espérant avoir retenue votre attention n’hésitez pas à prendre contact, je me ferais un plaisir de vous répondre.



Cordialement Thierry Richard



Mes compétences :

Express

Adobe Photoshop

Adobe Acrobat

Achats

Feasibility Studies

R&D

Final Cut Pro