Thierry RIPOCHE

Acteur conscient des enjeux énergétiques de demain et riche d'une expérience diversifiée et internationale dans ce domaine je crois avoir atteint la maturité nécessaire pour exercer avec sérénité mes compétences d'expert technique pour le financement de projets éoliens et de directeur de pôle construction éolien en environnement international.

Mon objectif personnel est de participer activement au développement des énergies marines (Eolien offshore et Hydroliennes), ceci me permettra d'associer ma passion pour le milieu marin à mes compétences.

Je suis bilingue Anglais-Français.



Mes compétences :

Chine

Organisation

Service

Audit

Management

Construction

Énergie renouvelable