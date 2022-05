Thierry ROBIN

Téchnicien en robotique industrielle et automatisme, spécialisé dans la découpe de matière plastique: Fraise, Jet d'eau, ultrason, Laser sur des robots ABB et Staübli

- Réalisation d'étude de faisabilité

- Réalisation d'étude d'implantation sur logiciel de CAO

- Programmation de trajectoires en hors lignes, sur logiciel de CAO ABB (RobotSudio).

- Programmation des automatismes robots ABB sur baie robots S4, S4C et IRC5

- Programmation d'automates industriels Siemens STEP7

- Installation sur site de production, assistance au démarrage en production, formation des personnels des sites de production, maintenance.



Mes compétences :

Informatique