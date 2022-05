Compétences :



- Maîtrise et conduite de projets d’innovation et de R&D

- Engineering, faisabilité, conception, dimensionnement de produits et de matériaux innovants

- Études de prospective et de veille technologiques



Domaines d'expertise technologiques :



- Opto-électronique/Optique

- Photonique/Laser

- Micro/Nanotechnologies

- Matériaux



Extrait de références :



Défense et aérospatiale : EADS, THALES, SAGEM, DGA, CNES, …

Matériaux : SAINT-GOBAIN, SOLVAY, …

Industrie : CITROEN, RECKITT-BENCKISER UK, SCHLUMBERGER & Cie,…

Biomédical : ESSILOR, MEDIPREMA, CYBIO, …

Environnement/Energie/Eclairage : ERCO, L’OBSERVATOIRE, ARIA, …



Expérience professionnelle :



- Thierry Robin a tout d’abord occupé des fonctions d’ingénierie puis de chef de projet pour un bureau d’étude, avant de devenir Cofondateur et Responsable R&D d’une start-up du secteur de l’optique.

- Thierry Robin a ensuite occupé des fonctions de Consultant-Manager chez BERTIN TECHNOLOGIES dans le domaine du management des technologies et de l’innovation (marketing technologique, conduite de projets innovants, benchmarking, prospective, …).

- Il a créé en 2007 son propre cabinet de conseil : OPTINEOS spécialisé dans le management des technologies et de l'innovation.



- Ces différents postes l’ont conduit à mener plus de 50 projets en opto-électronique, photonique, matériaux ainsi qu’en traitement du signal et de l’image pour des PMEs et des grands comptes dans divers secteurs.

- Il a aussi mené des études pour le Ministère de la Défense et a contribué par son expertise dans des technologies variées (optronique, laser, détecteurs, LED, fibres, …) à des projets d’évaluation technologique pour le secteur de l’espace ainsi que pour des applications industrielles.

- Il a coordonné des travaux de Recherche et Développement dans un cadre national et international (Russie, US, Chypre, …).



- Thierry Robin est membre de la SFO et de l’association OpticsValley et participe au comité de rédaction du nouveau "Strategic Research Agenda" de la plate-forme européenne Photonics21.



Mes compétences :

Capteurs

Electronique

Innovation

Management

Marketing

Marketing technologique

matériaux

Microsoft Technologies

Nanotechnologies

Optique

optronique

Photonique

Prospective

Recherche

Veille