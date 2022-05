Thierry ROCHAT

J'occupe aujourd'hui le poste de technicien d'exploitation avec spécialisation d'électricien d'exploitation (art 13 OIBT) à la centrale Enerbois, centrale thermique à biomasse de Romande Energie.

Après un apprentissage aux CFF, je me suis forgé une expérience dans l'industrie (galvanoplastie STS Industrie) comme monteur externe.

Je me suis formé par la suite en DAO pour concevoir les schémas électriques de ces machines.

En 1990 j'ai eu l'opportunité de créer un atelier d'électricité pour des handicapés pour la Fondation les Oliviers.

L'"expérience" a duré 4 ans, génial mais rude.

1994, première partie Artega, chef d'atelier, schémas,offres,montage externe, mises en service.

2001-2010 milieu hospitalier: mesure-contrôle-régulation, programmation, schémas électriques.

Depuis 2010 retour chez Artega jusqu'en juillet 2013:

Conception des tableaux de commande et puissance

Schémas électriques sur DAO, offres pour:

-Froid industriel

-Industrie

-Chauffage, ventilation

Gestion de la production de l'atelier, achat matériel,

choix matériel, régulation.

Responsables des apprentis monteurs-automaticiens et automaticiens.(j'ai suivi les cours VD + Swissmem)

Expert aux examens CFC automaticiens (sur la base cours VD)



Mes compétences :

Electricité

Qualité

AutoCAD

Gestion de projet

Management