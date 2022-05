Thierry RODULFO

Officier de Gendarmerie en retraite depuis 1 an. Aujourd'hui en charge de la responsabilité de la Police Municipale d'ARCACHON, je suis en quête d'un emploi au sein d'une entreprise ou d'une administration dans le domaine du conseil en Sûreté-Sécurité générale. Fort de plus de 35 années d'expérience en Gendarmerie départementale, à la direction d'hommes et de femmes dans les secteurs aussi divers que la police judiciaire ou administrative, la sécurité des personnes et des biens, l'appréhension des notions de terrorisme ou de protection intellectuelle ou indistrielle, je désire mettre ce savoir à la disposition d'entités en quête de sécurité.