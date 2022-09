Wilians RODULFO

Actuellement, je suis à la recherche d'un poste développeur C#.

-- Front-end et Back-end.



J'ai de l'expérience combine en différentes technologies:



Back-End : Asp.Net C#, VB.

Front-End : HTML, CSS,JAVASCRITP, Angular,TypeScrip,PHP, Bootstrap

GIT,Tortoise,SVN

JUnit Test, Aglile Scrum,

Méthodologie UML et RUP et Agile

Base donnée relationnelle:, SQLServer2012, PostgreSQL , MySQL,

Autres technologie : WinDev , WebDev,UBUNTO, DEBIAN, Graphana, J2EE,Java,Oracle 10g,



