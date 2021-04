Thierry ROGER

Je dispose d'une double compétence :



- en archéologie : spécialiste des oiseaux et microvertébrés des sites préhistoriques afin de reconstituer les paléoclimats et paléoenvironnements et étudier les éventuels liens avec l'occupation humaine.



- en géomatique : en 2014, j'ai développé mes compétences dans le domaine des systèmes d'information géographique en suivant le parcours professionnel "Urbanisme et Géomatique" du Master 2 "Géoprospective, aménagement et durabilité des territoires" de Nice. Cela m'a permis d'ouvrir le champ d'action de mes compétences aux domaines de l'urbanisme, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et plus particulièrement dans le domaine de la fibre optique (FTTH).



Mes compétences :

Etude des restes d'oiseaux pléistocènes

Identification des microvertébrés

Cartographie SIG

Analyse spatiale

R

ArcGIS

Géomatique

Préhistoire

QGis

Fragstat

Python

NetLogo

Idrisi

SQL

SketchUp