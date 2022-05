Thierry ROGEZ

Je suis né le 17 juillet 1958 à Tourcoing (France). Bien qu'étant belge, j'ai toujours en moi le petit côté "épicurien" typique aux Français. J'aime la vie, j'aime m'amuser, rire et aussi chanter (voir hobby). J'ai une femme charmante qui est toujours présente pour m'aider, me soutenir, m'épauler et suivre avec grande attention ma "carrière artistique". Comme je dis toujours c'est un peu mon "manager"!... Je travaille depuis 6 ans pour la fonction publique à Bruxelles et tous les jours, je fais la navette " Mouscron-Bruxelles" aller-retour. Une vie spéciale qui possède beaucoup d'inconvénients (retards fréquents- manque de ponctualité, grèves etc...) mais à côté de cela il y aussi des avantages. Etant de nature sociale, j'aime avoir des contacts et des relations amicales. Le fait de faire la "route" tous les jours me permet parfois de rencontrer des personnes sympathiques et de pouvoir échanger des discussions intéressantes.

J'ai deux enfants, un garçon âgé de 24 ans et une fille qui va bientôt fêter ses 20 ans. Tous les deux sont en relation de couple et parfois la maison ; comme dit Benabar dans sa chanson, se transforme en "hôtel" (4 murs et un toit) !... mais cela a son charme également. Ma passion, c'est la musique, et principalement la chanson française. Je suis auteur compositeur interprète et j'ai déjà eu la chance de pouvoir remporter à trois reprises le premier prix d'auteur compositeur avec ma chanson " S.D.F." que je vous invite à découvrir sur mon site (Array) - N'hésitez pas d'y laisser vos commentaires si vous le souhaitez et si toutefois vous seriez intéressé(es) de venir me voir un jour sur scène, inscrivez-vous gratuitement à ma Newsletter et vous serez informé(es) de mes différentes représentations. Au plaisir de vous y rencontrer. Musicalement. TIVOTY



Mes compétences :

Musique

Chant