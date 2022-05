Alto Café

La pause-café autrement



Offrir un café d’exception, dans une ambiance conviviale et sur le chemin du client : c’est le challenge que s’est lancé Alto Café en 2005 et c'est ce qui m' a conduit à créer mon entreprise en partenariat avec Alto.



Alliance de l’excellence et de la créativité, l’enseigne sélectionne ses produits avec soin, à partir de filières éthiques et responsables.



Hall de gare, toits de grands magasins, aéroports, Alto Café est toujours là pour transformer chaque déplacement en un moment de détente.



L’enseigne fonctionne avec un mode de distribution unique, disponible sous 4 versions différentes : Altomobile, Altomodule, Altomini et Altotricycle.



Des formats mobiles et légers qui s’adaptent parfaitement aux emplacements existants.



Pour en savoir plus :Array





Retrouvons nous au Centre Commercial QWARTZ - (Niveau 1 - Face à ZARA) à Villeneuve La Garenne (92).



A bientôt, autour d'un café

Thierry ROLAND



Mes compétences :

Responsable

Gestionnaire

Business Unit manager

Agroalimentaire

Restauration

Service client

Recruteur