Thierry ROMANENS

Après des études secondaires en France je me suis dirigé vers la suisse pour obtenir un diplôme de comptable.Je suis rentré dans la société LN Industries à Genève en Août 1984. Cette société était composée de 3 départements: la fabrication de charnières de lunettes,de briquets et d'analyseurs de gaz.

J'ai d'abord occupé le poste d'employé de fabrication dans le département logistique de la lunetterie et ensuite les poste de responsables de la logistique du département briquets et ensuite du département analyseurs de gaz. J'ai également été responsable des achats.

Grâce à ces 3 métiers différents, je connais bien la production.

J'ai également une formation d'auditeur interne.

J'ai participé à la mise en place du nouveau système de GPAO

Je peux amener à un nouvel employeur mon expérience