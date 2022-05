Thierry ROMEO

"Les deux choses les plus importantes qui n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise : sa réputation et ses hommes." Henry Ford

Mon parcours personnel m'a permis de familiariser aussi bien avec la comptabilité, la gestion d'équipe qu'avec la fiscalité et la mise en place d'Erp. Mais pour rester techniquement au point, je discute aussi bien avec le Département Commercial qu'avec le Département IT. Le Responsable Financier doit, de fait, savoir travailler en équipe, et pas seulement avec les siennes. Maintenant il faut être un généraliste, capable à la fois de manager des professionnels, mais aussi comprendre les enjeux de l'entreprise à travers leurs dimension financière pour être force de proposition et d'action. Enfin avec la qualité des systèmes d'informations et de gestion qui sont de plus en plus performants. A charge à nous de trier et d'analyser pour se forger sa propre opinion sur l'évolution de l'activité de son entreprise. Il est donc fondamental d'être parfaitement au courant de la stratégie produits et des marchés.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Key user SAP FI-CO

Déclarations sociales et fiscales

Interlocuteur: CAC-Avocats-Banks-DGI

Mise en place de procédure écrites (SOX & ERP)

Mise en place ERP (Navision-Sage-SAP)

Management d'équipe (5 à 15)

Reporting à J+2 & Forecast à J+4

ERP - SAP - Navision - Sage

Contrôle fiscale - Contrôle Urssaf

Audit Interne et Externe

Liasse fiscale - intégration - Holding