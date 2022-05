Thierry ROMET

Mes compétences :



Gestion de pool palettes et bacs plastique

Expertise dans la filière produits frais

Apporteur de solutions logistiques (Traçabilité client ERP)

Développement de supports logistiques

Expertise audit et optimisation de la supply Chain (Méthode six sigma)

Démarche environnementale

Analyse et création de valeur

Développement relation commerciale

Négociation et développement de nouveaux marchés





Mon domaine d'activité :



La Grande Distribution

Filière produits frais: production / agroalimentaire et non food

Prestation de solutions logistiques dans le domaine des supports de manutention







Mes compétences :

Fruits et légumes

Environnement

Emballage

Transports

Logistique