Thierry ROMET

Fort de 24 années d’expérience dans l’Armée de Terre, j’ai acquis et développer des compétences dans le domaine du transport logistique et la gestion des stocks. J’ai effectué diverses actions sur le territoire national ainsi qu’à l’étranger et j’ai su mettre en avant les qualités nécessaires telles que le management, la réactivité, la rigueur, le respect des règles et consignes de sécurité.



Mon sens des responsabilités, le respect des horaires et de la hiérarchie alliés à mon désir d’intégrer une entreprise représentent des qualités nécessaires pour occuper un poste de responsable d'exploitation.



Mes compétences :

Organisation du travail

Management

Réglementation et organisation du transport