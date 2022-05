Thierry ROUAIX

Issu de l'industrie où j'ai fait l'essentiel de mon parcours professionnel et ma formation, j'ai acquis la conviction que malgré les délocalisations et l'absence de stratégie industrielle nationale, ce secteur restait vital pour le développement économique national.

C'est la raison de mon engagement à la tête de PME où de nombreuses compétences existent mais où la créativité et la culture du développement commercial et industriel dans un environnement - nécessairement - international, font parfois défaut.

J'ai la chance d'avoir des collaborateurs aussi passionnés que je le suis par nos clients et les solutions que l'on peut leur fournir.

Je leur apporte mes capacités de management et l'ouverture à l'économie nationale et internationale.



Mes compétences :

Redressement d'entreprise

ERP

Développement commercial

Management

Aéronautique

Industrie

Energie

Direction générale

SAP

Strategie

Organisation