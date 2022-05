Thierry ROUGEAUX

Illustrateur en freelance, je travaille en communication visuelle, pour l'édition, le web et l'audiovisuel. Auteur de bandes dessinées, mattepainter et peintre numérique, mes compétences sont appréciées dans la recherche graphique et la conception de séquences et de décors. Formateur indépendant sur Adobe Photoshop et Corel Painter, je dispense des cours en photomontage et mattepainting, dans des centres de formation et en université.



Mes compétences :

StoryBoarder

WebDesign

Photoshop

Formateur

Roughman

Painter Corel

Cinema 4D

Bande dessinée

Conception graphique

Illustrateur

Matte painting

Windows

Mac os x

Illustrator