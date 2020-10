Et c’est parti pour de nouvelles aventures...

Après un départ précipité de l’entreprise dans laquelle j’ai consacré plus de 17 ans de passion et d’investissement sans limite, la page s’est tournée.

Grâce à cela, une magnifique opportunité m’a été proposée : Je rejoins le comité de direction d’IB formation – groupe CEGOS.

Objectif : prendre de la hauteur en occupant le poste de Directrice du développement.

Contexte : En pleine réforme de la formation, notre équipe nationale est au plus près de nos clients Experts IT afin de leur apporter la technicité attendue mais également auprès de nos clients RH pour une qualité incontestable en matière de conseils en formation.



S’il y a bien deux choses dont je peux déjà témoigner : la réactivité et le niveau d’exigence qualité que s’impose ib ! et tant mieux, puisque cela correspond en tous points à mes valeurs et à ce que je souhaite partager dans nos échanges professionnels.



Mes coordonnées ont bien sûr changé, n’hésitez pas à me contacter au 07 62 66 00 36 ou alexandra.bricout@ib.cegos.fr