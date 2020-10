Bonjour à tous



Je suis actuellement en CDI comme responsable bureautique et collaboratif et télécoms auprès de la société Michelin Travel Partner à Boulogne Billancourt.



Je suis à la recherche d'un nouvel emploi en CDI dans la région Haute-Normandie me permettant d’élargir mes compétences.



Je serai ravi de mettre mon expérience à votre disposition.



Mickaël PREVOST



Mes compétences :

Responsable informatique

ITIL

TECHNICIEN

Informatique

Gestion de projet

Management

Gestion de projet informatique

Administration réseaux