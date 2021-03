Thibault DE COURSON

Actuellement en alternance pour 2 ans dans le cadre de mon cycle d'ingénierie informatique: architecte en système d'information (options système, réseau et sécurité).



Mes domaines de compétences sont :

- Administration système et réseaux sous linux et Windows

- Gestion d'infrastructure Web

-développement web

-développement en système d'information

- Haute disponibilité

- Sécurité

- Cloud





Mes compétences :

Chef de projet

Administration système

Administration réseaux

Programmeur

Maîtrise ouvrage

Sécurité informatique

VPN

Active directory