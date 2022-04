1992 Solucom Ingénieur Systèmes

1993-95 CAP GEMINI -Ingénieur Systèmes et réseaux

96-98 - ISTA - Ingénieur Systèmes et réseaux

98-02 - CSI - Directeur de l'agence système

02- ... ARTEMYS - SSII systèmes et réseaux - Boss