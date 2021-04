Ingénieur ESIGELEC, certifié PRINCE2, plus de 10 ans d'expériences dans l'industrie de l'automobile et de l'électronique.

Elaboration des process de management de programmes (systèmes anti-démarage, modules d'habitacles, tableaux de bords) : de la phase de chiffrage jusqu'à la mise en production, dans le respect du budget et du délai imparti.

Management et coordination d'équipes jusqu'à 30 personnes.



Mes compétences :

Account Management