Thierry ROUIN

Je suis spécialisé dans la rénovation de bâtiments anciens en pierre (micro sablages, nettoyages par latex, changements de pierres...) de bâtiments modernes (traitements chimiques dé-corrosion désoxydation protection...), de maisons individuelles (rénovation de toiture, façade par procédé hydrofuge incolore ou peinture, pose d'isolation, traitement de bois et d'humidité, gestion de sous-traitants peinture, tapisserie gouttières, pose de menuiserie...), autonome, ayant le sens des responsabilités, l’engagement et la capacité à résoudre des problèmes sont mes principales qualités professionnelles. Je possède de nombreuses années d’expérience durant lesquelles j’ai occupé les postes de responsable technique chef de travaux et conducteur de travaux.



Mes compétences :

Direction technique

Aluminium