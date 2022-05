Thierry ROUSSEL

Une carrière professionnelle fondée sur une double compétence : la comptabilité et la gestion d’entreprise.

- 27 années d’expérience professionnelle dans des entreprises de tailles diverses, d'organisation et de secteurs d’activités très variés qui m’ont permis d’appréhender la finance sous différents aspects et de m'adapter pour chacune d'elle à leurs spécificités et leurs problématiques propres.

- 27 années dans le milieu de la finance où j’ai pu prouver mes compétences professionnelles mais aussi mes qualités relationnelles (notamment avec les opérationnels), de management, d’analyse, d’adaptation, d’organisation, de fiabilité, d’autonomie, de rigueur, et mon sens du service et des responsabilités.



Je suis en capacité de tenir la comptabilité jusqu'à l' établissement des comptes sociaux ( bilan - compte de résultat - annexe ). Pour chaque entité placée sous ma responsabilité, j’ai mis en place un suivi de révision des comptes rigoureux et permanent qui m’a permis de fiabiliser et de garantir les flux financiers , ce qui m'a valu ainsi la reconnaissance de mes pairs et notamment celle des commissaires aux comptes d’Ernst & Young, cabinet avec lequel j’ai travaillé de manière régulière.



La création de richesse d’une entreprise se mesurant au travers de son compte de résultat, je suis en mesure de produire, analyser, commenter ce dernier mensuellement à j+5, permettant ainsi au comité de direction de prendre toutes les actions correctives nécessaires le plus rapidement possible.



Le cash, matière première d’une entreprise, nécessite une gestion et un suivi rigoureux au quotidien et notamment en période où celui-ci se raréfie. J’ai donc conçu et mis un en place un suivi des flux de trésorerie en méthode directe puis en méthode indirecte (gestion du besoin en fond de roulement) glissant sur 6 mois afin d’anticiper les besoins de trésorerie à venir, de mobiliser les financements court terme et négocier avec les banques les financements complémentaires nécessaires au moindre coût.



Dans le cadre de mes fonctions, j’ai aussi assumé la gestion fiscale d’une entreprise (TVA, TF, CET, IS, TVS, LIASSE FISCALE) au quotidien mais aussi lors de contrôles fiscaux et d’audits internes, ceux-ci s’étant soldés par des régularisations non significatives.



Force de proposition, j'ai apporté une contribution significative à la réduction des coûts en éliminant les charges superflues, en négociant les prix et certains contrats avec les fournisseurs, en modifiant certains comportements de gaspillage, soit une économie égale à 75% de mon salaire brut chargé, améliorant ainsi le résultat d'exploitation de l'entreprise.



Le management d’une équipe, c’est aussi le moteur de mon travail. Pédagogue, doté d’une réelle qualité d’écoute et de dialogue, une volonté de transmettre mes compétences, j’ai su animer des équipes avec enthousiasme et dynamisme, les impliquer, les responsabiliser pour ainsi créer une harmonie et les fédérer autour d’une recherche permanente de qualité de service.



Mes compétences :

SAP

REPORTING

MAGNITUDE

ADMINISTRATIF

Paie

RECRUTEMENT

ORACLE

TVA

MANAGEMENT

BUDGET

IFRS

Sage Accounting Software

Quadra

Microsoft Excel

Hyperion