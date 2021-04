Michel ROUAULT

A ce jour depuis 2006,

- Président Fondateur de Planet-Cash (Enseigne du Groupe Cash Partners)

- Président Fondateur d' I.C.G. (International Color Group)



Avant 2006, 17 années passées dans le Groupe Carrefour, à la Direction Exécutive, à la Direction Générale puis à la tête d'Hypermarchés à l'enseigne Carrefour (Chalon sur Saône Nord & Sud, Grenoble, Toulouse ...), autres expériences,

- Chargé de Mission sur la Maitrise des Marges

- Responsable des Achats et des Approvisionnements

- Responsable Logistique Nationale en charge du Sud Ouest et du Portugal



Depuis 2002,

- Conseiller Intuitu Personae puis Elu à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse



Mes compétences :

organisation

peinture industrielle

management

gestion centre de profit

commerce