Thierry ROUSSEL

Depuis 16 ans, je suis spécialisé dans la gestion de la comptabilité fournisseur & client.



J'ai acquis un réel savoir-faire dans :



- Le management d'équipe afin d'assurer le suivi comptable,

- La gestion et le contrôle de sociétés en participation,

- La négociations des achats : en sélectionnant les fournisseurs, menant les négociations afin de réduire les coûts au maximum et obtenir le meilleur rapport qualité/prix, suivre l’exécutions des contrats et résoudre les litiges commerciaux et financiers,

- La mise en place et l'organisation de la dématérialisation des factures.

- Le recouvrement : analyses des balances âgées, suivi des encours, lettrage des comptes, relance téléphonique et écrite.



Je suis polyvalent, rigoureux, force de proposition et doté d'une aisance relationnelle.



Mes compétences :

Management

Comptabilité

Négociation contrats

Achats