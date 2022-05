Thierry ROUSSET

* Résumé

Rigueur, pragmatisme, écoute, curiosité, ouverture intellectuelle et esprit d’équipe sont des fondements de mes valeurs professionnelles. Relever des challenges sur les projets au sein d’équipes motivées favorise une synergie pour progresser ensemble et apporter des solutions performantes et innovantes en étant force de propositions et pro-actif sur les différents sujets.



Mon expérience en gestion de projets à engagements de résultats et de moyens, associée à mes connaissances techniques que je fais partager, me permettent d'apporter une expertise sur des activités à la fois métiers et transverses :

- coordination d'activités et échanges avec différents interlocuteurs,

- mise en place de métriques, référentiels et méthodes pour la maîtrise des processus,

- capitalisation et harmonisation de solutions projets communes,

- forecast financier, business cases, identification/gestion des risques et opportunités,

- optimisation des stratégies pour respecter les jalons en termes de coûts et délais, en assurant un haut niveau de qualité par l'application des procédures de l'entreprise.



* Domaines de compétences

- Gestion de projets à engagements de résultats (forfaits) et assistance technique, coordination d’activités

- Activités PMO Grand-Compte et chargé d'affaires

- Stratégie, formations, audits, support technique clients, veille technologique et stratégie de gestion de l'obsolescence (matériels, logiciels, process)

- Amélioration continue et conduite du changement

- Qualité/méthodes & amélioration de processus

- Sélection et suivi de fournisseurs, Ordering, Supply chain

- RAO

- Architecture systèmes & réseaux

- Développement logiciel



* Environnements d’intervention / Métiers

- Aéronautique

- Spatial

- Contrôle aérien

- Simulation

- Finance

- Production

- Recherche



* Clients

- AIRBUS France : PMO sur les activités IPT Pylon A330neo de l’usine AIRBUS St Eloi,

- AIRBUS Central Entity : PMO pour les activités eSolutions pour Customer Services,

- AIRBUS Central Entity : Product Leading pour Customer Services produits AIRMAN, AirTHM,

- AIRBUS France : chef de projet et responsable technique, MCO et V&V des plateformes et simulateurs d'études et d'intégration,

- ATR / AIRBUS Training : chef de projet et responsable des mises à jour des simulateurs d’entrainement et préparation aux certifications,

- DGAC STNA : chef de projet développement logiciel & tests IVV, formations,

- ECA / SINTERS : responsable qualité logiciel et documentation d’architecture, support clients,

- FRANCE TELECOM : ingénierie réseaux, formations, audits qualité et amélioration des process,

- LATECOERE : ingénierie & architecture réseaux, développement logiciel,

- ROCKWELL-COLLINS France : conception / développement logiciels embarqués,

- MATRA MARCONI Space : développement d'un annuaire X500 (DAP, LDAP ...) et d'un logiciel de diagnostic des pannes des cases à équipements d'Ariane 4.



Mes compétences :

Process Optimization

Research and Development

System & network architecture

Aircraft simulation

IVV, Project management & communication trainer

Production, Ordering & Supply chain

Product leading

Project management, PMO