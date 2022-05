Thierry ROYER

Préventeur Santé Sécurité depuis 14 ans, je serais ravi d'échanger avec vous sur les sujets de la Santé et Sécurité, et plus particulièrement sur les problématiques du Stress, des Risques Psychosociaux, et de la Qualité de Vie au Travail.



Mes compétences :

Formation

Audit

MASE

Conseil

Prévention Santé et Sécurité

Communication

Compétences Relationnelles

Environnement

Risques Psychosociaux

Santé au travail

Qualité de vie au travail

Gestion du stress

Prévention des TMS

Addictions Drogues et Alcool