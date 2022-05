Thierry RUAU

Nous intervenons dans plusieurs domaines de l’industrie.

Spécialiste des metiers de l'Energie, Mécanique, Bâtiment et Pétrochimie



Automatisme, Productique

Instrumentation, Contrôle Commande, Automatisme

Electricité, Courant faible, Courant Fort SNCC

Bureau d’étude, (Autocad / Microstation)

Maîtrise d’œuvre de Conception et Maîtrise d’œuvre d’exécution

(Télécom, Bancaire)

Validation, Qualification (AFSSAPS, FDA)

Tertiaire, Maintenance GTB/GTC

Système de Sécurité Incendie (SSI)

Machines tournantes



Nous recherchons: des dessinateurs / Projeteur sur Autocad en électricité, des rédacteurs techniques, des Document Controler, des ingénieurs Instrumentation, Contrôle Commande, Etc