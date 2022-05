Thierry RUAUD

29 ans d'expérience en Génie Climatique chez 4 fabricants : TECHNIBEL / VIESSMANN / NEXA-CARRIER et Maintenant PANASONIC ( + 7 ans).

Je suis passé de Technico-commercial sédentaire au poste de Directeur des Ventes, puis Directeur Régional. A ce jour je suis devenu KAM PAC dans le Marché du Résidentiel.

J'ai toujours travaillé au contact de la distribution chauffage et électrique, et aujourd'hui frigorifique. De plus, chez PANASONIC, je suis une clientèle d'installateurs spécialisés PAC.

J'ai mis en place les accords cadres régionaux et nationaux Négoces à partir de 2003 puis assuré seul les négociations nationales en 2010 et 2011.

J'ai réintégré le Génie Climatique depuis Juillet 2012 chez Panasonic comme Directeur Régional Ouest, puis KAM PAC.

Je suis dynamique, rigoureux et passionné et j'aime le travail bien fait.



Mes compétences :

Back Office

Commerciale

Électrique

Energétique

Energie

Génie energetique

Génie thermique

Management

Management equipe

Management équipe commerciale

Prescription