Thierry RYNIOWIEC

De formation ingénieur en électronique, j'ai évolué ensuite vers la communication et marketing.

Depuis 1996 (date où j'ai créée ma première entreprise), j'ai mené un certain nombre de projets dans différents domaines variés, riches d'expériences complémentaires, autant BtoB que BtoC, allant de la vente traditionnelle au e-business, en passant par le management, la formation, ...



Au fur et à mesure des années, je me suis formé, et j'ai pu consolider un ensemble de compétences en travaillant sur des domaines variés :

> Développement commercial

> Formation & Management réseaux commerciaux

> Webmarketing

> Business development

> Développement informatique & web

> Communication (opération & stratégique)

> Analyse stratégique



Cela me permet aujourd'hui d'assurer un travail complet d'ingénierie d'affaires, avec une expertise sur l'ensemble du domaine web (technique et stratégique), que je mets au service des projets et missions que je l'on me confie.