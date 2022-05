Thierry SABLAIROLES

Email : t.sablairoles@hotmail.com

tél France : + 33 6 635 446 02

tél Brésil : + 55 (84) 945 638 68



né le 27/08/68 à Narbonne, célibataire



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



1990-1995 AGENCE DU GOLFE (immobilier) Narbonne

Port-Guissan / Saint-Pierre la mer

Directeur adjoint des agences

• Responsable du portefeuille de gestion et transaction (2500 lots)

• Gérant du portefeuille de syndic de copropriété (45 résidences)

• Maître d’ouvrage délégué de l’antenne de promotion immobilière



1996-2000 bar-restaurant LE MARACUJA Gruissan-plage



Propriétaire exploitant

• Création du concept (bar-restaurant tropical)

• Mise en place de la carte

• Gestion du personnel

• Responsable de la programmation évènementielle





2001-2005 LOGISUR’M Toulouse



Technico-commercial

• Conception de la version actuelle du logiciel et du site de gestion de cabinet paramédical et de télétransmission agrée par la Sécurité Sociale (www.soins2000.com)

• Développement marketing et commercial de la zone Sud-Ouest

• Formation de la clientèle au logiciel









2006 bar-restaurant LA BARAKA St Pierre la Mer



Directeur adjoint et artistique de la plage privée

• Décoration, communication, programmation évènementielle

• Gestion de salle



2007 ORGANISATION DE LA COUPE DE FRANCE Gruissan

DE TRIATHLON



Responsable consultant :

• Hébergement (2500 pers.), restauration (900 pers.), village exposants, plan média, soirée de gala



2008-2012 restaurant-bar LE JARDIN et L’ESCALE Gruissan village

Propriétaire exploitant, responsable évènementiel Gruissan plage





2013 T.S CONSULT



• WWW.LEMONDESALOME.COM

Consultant responsable de la négociation, production et transport du nouveau produit « tissus

et hamacs » au Brésil pour le site

• MONDIAL DU VENT (coupe du monde de kite-surf) à Leucate-La Franqui

Exploitant du bar-restaurant officiel de la compétition et service traiteur

• MONTPELLIER BEACH MASTERS

Consultant artistique, créateur du concept « MBM obectif RIO 2016 »

Responsable du pôle bar-restaurant

Le Montpellier Beach Masters est le plus grand tournoi de beach volley français,

qualificatif pour les JO 2016

• sté BRESIL PARA TODOS

Création de circuits touristiques au Brésil sur le thème du tourisme solidaire



CENTRES D'INTÉRÊTS

voyages, surf, volley-bal, musique



LANGUES

Portugais : écrit, lu, parlé

Anglais : bonne notion, écrit, lu, parlé











Mes compétences :

Assistance administrative

Développement commercial

Evènementiel et logistique

Organisation et réception de séjours

consulting en pôle bar-restaurant