Thierry SAINT CRIQ

J’ai été toujours attiré par les chiffres, ce qui m’a poussé à suivre un cursus scientifique, et de ce fait, à obtenir le diplôme du baccalauréat général série scientifique ainsi qu’un DEUG de Mathématiques.

Suite à cette obtention, je me suis orienté vers un DUT GEA à l’IUT Ponsan. En effet, ayant eu l’opportunité d’intégrer le service comptabilité de PREVIFRANCE durant quatre périodes estivales, j’ai pu remarquer à quel point j’appréciais ce travail, de faire partie d'une équipe mais aussi que j’avais les compétences requises pour assumer cette responsabilité.

Cela m’a conforté dans ce choix d’orientation donc j’ai intégré l’Ecole de Commerce Toulouse Business School (TBS anciennement appelé ESC) pour obtenir un diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG). Cependant, il était primordial pour moi d’effectuer cette formation en alternance pour pouvoir ajouter aux connaissances théoriques de la pratique. C’est dans cette optique que je suis devenu apprenti comptable au Cabinet ROUGIER pendant quatre ans. Cette expérience m’a permis d’apprendre concrètement le métier de comptable dans un cabinet.

D’ailleurs, mes formateurs m’ont prouvé qu’ils étaient satisfaits de mon travail puisqu’ils ont décidé de me reprendre lorsque j’ai réussi à décrocher mon diplôme de DCG.

Une fois ce contrat de professionnalisation terminé, j’ai eu l’opportunité de créer une entreprise. En effet, avec un ami qui était déjà auto entrepreneur dans ce domaine, nous avons créé une société de ventes en ligne. Cette expérience fut extrêmement bénéfique car elle m’a confronté directement à diverses facettes de la gestion d’une entreprise, que ce soit la comptabilité mais également le relationnel avec les clients et les fournisseurs de façon écrite ou orale.

Ma motivation additionnée à mon sérieux et à ma rigueur feront que je saurai m’adapter à votre entreprise et que je saurai effectuer les tâches que vous me donnerez.



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Mathématiques

Microsoft Office

Cegid