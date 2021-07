Carole SAINT CRIQ

Après une expérience réussie dans la grande distribution, où j'ai appris le sens du contact, le goût du challenge, la gestion de projets, j'ai repris mes études pour évoluer vers un poste d'encadrement dans le secteur associatif. J'ai pu y développer mes compétences en management, ainsi que la relation clientèle B to B, mais aussi me confronter à un changement culturel. Cela a été très formateur et a démontré ma forte capacité d'adaptation aux environnements de travail.



Avoir du sens dans les actions, être au coeur d'un projet collectif tout en évoluant en autonomie au sein d'une structure dynamique qui accorde une importance à la qualité de vie au travail contribuant ainsi à la performance économique, voilà ce qui me motive à rejoindre une entreprise.



Mes compétences administratives, en organisation et en formation, me permettent actuellement d'envisager différents postes tels que chargée de formation/emploi, assistante de direction.

Si vous pensez que nos attentes se rejoignent, alors, rencontrons nous!



Mes compétences :

Gestion de projets

Ingénierie de formation

Gestion administrative

Actions commerciales

Gestion budgétaire

Animation de formations

Accompagnement à l'emploi